Вопрос о том, когда мобилизованные россияне смогут вернуться домой, остается одним из самых острых. Недавно военный корреспондент Александр Сладков напрямую обратился с ним к президенту Владимиру Путину. Ответ главы государства, опубликованный порталом novochvedomosti.ru, не оставил места для двойных толкований.



Служба до победы.Путин подтвердил, что мобилизованные граждане продолжат участие в Специальной военной операции до ее официального завершения. При этом президент особенно подчеркнул, что ни плановые учения, ни предоставление краткосрочных отпусков не являются признаками скорой демобилизации.

Контроль и обязательства. Такая позиция свидетельствует о серьезности подхода российских властей к продолжающемуся конфликту. Мобилизованные и контрактники должны ясно понимать: их служба продлится до издания соответствующего указа президента, и никакие слухи не должны расшатывать боевой дух.

Стратегия превыше всего. Решение о продолжении службы мобилизованных - это часть глобальной стратегии, направленной на достижение поставленных в рамках СВО целей. И пока эти цели не будут достигнуты, говорить о массовом возвращении мобилизованных домой не приходится.