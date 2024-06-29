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Решение уже есть есть: Путин определил сроки демобилизации участников СВО

Вопрос о том, когда мобилизованные россияне смогут вернуться домой,  остается одним из самых острых.  Недавно  военный корреспондент Александр Сладков  напрямую  обратился  с ним к  президенту  Владимиру Путину.

rbc.ru

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Вопрос о том, когда мобилизованные россияне смогут вернуться домой, остается одним из самых острых. Недавно военный корреспондент Александр Сладков напрямую обратился с ним к президенту Владимиру Путину. Ответ главы государства, опубликованный порталом novochvedomosti.ru, не оставил места для двойных толкований.

Служба до победы.Путин подтвердил, что мобилизованные граждане продолжат участие в Специальной военной операции до ее официального завершения. При этом президент особенно подчеркнул, что ни плановые учения, ни предоставление краткосрочных отпусков не являются признаками скорой демобилизации.

Контроль и обязательства. Такая позиция свидетельствует о серьезности подхода российских властей к продолжающемуся конфликту. Мобилизованные и контрактники должны ясно понимать: их служба продлится до издания соответствующего указа президента, и никакие слухи не должны расшатывать боевой дух.

Стратегия превыше всего. Решение о продолжении службы мобилизованных - это часть глобальной стратегии, направленной на достижение поставленных в рамках СВО целей. И пока эти цели не будут достигнуты, говорить о массовом возвращении мобилизованных домой не приходится.

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