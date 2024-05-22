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Решение сверху: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

В 2024 году планируется удвоить размер пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, с целью обеспечить им более достойный уровень жизни.

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В 2024 году планируется удвоить размер пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, с целью обеспечить им более достойный уровень жизни. Эта мера поддержки будет предоставлена тем, кто внёс значительный вклад в общество.

Ветераны Великой Отечественной войны также получат дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей, что подчеркивает важность и уважение к их службе.

Большинству пенсионеров необходимости предпринимать дополнительные шаги для получения льгот не будет. Однако в случае изменения личных обстоятельств важно обновить свои данные, особенно при появлении новых иждивенцев или других значительных изменений.

Кроме того, каждый гражданин сможет узнать свои индивидуальные пенсионные коэффициенты и трудовой стаж через портал Госуслуг. Специальный калькулятор на этой платформе поможет лучше спланировать финансовое будущее и начать заботиться о пенсионном обеспечении уже сегодня, согласно информации из Нашей Газеты.

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