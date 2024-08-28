Сенатор Сергей Цеков высказался по поводу предложений о мобилизации в ответ на последние события в Курской области.

В беседе с журналистами из ProGorodChelny, он отреагировал на инициативы философа Александра Дугина, который выступил с призывом к мобилизации.

«Дугин выразил свою позицию, но в нашей стране такие решения принимает президент. Сейчас нет необходимости обсуждать этот вопрос», — заявил Цеков, подчеркивая, что управление такими мерами лежит исключительно в президентских руках.

Ситуация в курской области

Эти комментарии следуют за напряженными военными действиями в Курской области. 6 августа украинские военные сделали попытку наступления, которая была поддержана танковыми и бронетехническими подразделениями. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, к следующему дню продвижение было остановлено.

Минобороны России предоставило данные о потерях противника, согласно которым, в ходе боевых действий противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.

Обстрелы и жертвы

В дополнение к военной активности, Курская область также столкнулась с обстрелами населенных пунктов, что привело к значительным жертвам среди мирного населения. С 6 по 8 августа было зафиксировано 66 пострадавших, включая девять детей.

Комментарии Цекова подчеркивают стремление к осторожной политике в вопросах мобилизации и управления национальной безопасностью, с акцентом на права и полномочия президента как главного решающего лица в таких ситуациях.