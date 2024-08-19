«Решение принимает Путин»: в Совфеде РФ прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

В контексте обострения ситуации на границе Курской области, где произошли столкновения между ВСУ и российскими войсками, вопросы о возможной мобилизации вновь всплыли в общественном дискурсе.

Философ Александр Дугин выразил мнение о необходимости мобилизации, что вызвало резонанс среди политических и общественных деятелей.

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал это заявление в беседе с ProGorodChelny, подчеркнув, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за президентом России. «Дугин высказал своё мнение, однако обсуждение мобилизации в настоящий момент я не считаю целесообразным», — отметил Цеков.

Напомним, ситуация в Курской области обострилась 6 августа, когда вооружённые подразделения ВСУ с поддержкой танков и бронетехники предприняли попытку прорвать оборонительные линии. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, продвижение украинских войск было успешно остановлено на следующий день.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях противника: за сутки было уничтожено до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Ситуация осложняется обстрелами населённых пунктов в регионе, что привело к ранениям 66 человек, в том числе девяти детей, в период с 6 по 8 августа.

Эти события вызвали оживлённые обсуждения в России о безопасности регионов, граничащих с зоной конфликта, и о мерах, которые должны быть предприняты для защиты граждан и территориальной целостности страны.