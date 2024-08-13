Заявление философа Александра Дугина о необходимости мобилизации в связи с событиями в Курской области вызвало широкий резонанс.

Сенатор Сергей Цеков в комментарии для ProGorodChelny отметил, что решение о мобилизации является прерогативой президента России, а не предметом для публичных дискуссий.

Напомним, что в начале августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область, которая была пресечена российскими войсками. Несмотря на активные боевые действия и обстрелы приграничных территорий, представители власти призывают не поддаваться панике и доверять исключительно официальной информации.

Вопрос о возможной мобилизации остается чувствительным для общества. Однако, на сегодняшний день конкретных заявлений на этот счет от руководства страны не поступало.