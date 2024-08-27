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«Решение принимает Путин»: в Совфеде прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВС Украины на Курскую область

В контексте обострения обстановки в Курской обл...

metaratings.ru

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В контексте обострения обстановки в Курской области, где недавно произошли военные столкновения, возникли обсуждения возможной мобилизации.

Откликаясь на призывы к действиям, философ Александр Дугин выразил мнение о необходимости мобилизационных мер. Однако, по мнению сенатора Сергея Цекова, обсуждение этой темы сейчас не представляется целесообразным.

В интервью для издания ProGorodChelny Цеков заявил: «Мнения могут быть различными, и каждый имеет право на свою точку зрения. Однако решение о мобилизации — это прерогатива президента России. На данный момент дебаты по этому вопросу кажутся мне излишними.»

Ситуация в регионе обострилась 6 августа, когда подразделения ВСУ совершили попытку наступления, которая, по данным Министерства обороны РФ, была остановлена. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что продвижение украинских войск было прекращено 7 августа.

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