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«Решение принимает Путин»: в Совфеде прокомментировали призывы к ещё одной мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Заявление философа Александра Дугина о необходи...

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Заявление философа Александра Дугина о необходимости мобилизации в связи с обострением обстановки в Курской области вызвало живой отклик в российском обществе. Свою позицию по этому вопросу высказал член Совета Федерации Сергей Цеков.

Дугин высказал свое мнение, однако решение о мобизации принимает не он, а президент России", - подчеркнул сенатор в интервью изданию ProGorodChelny. Цеков также отметил, что считает преждевременным обсуждение данной темы в настоящее время.

Напомним, что на прошлой неделе ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области, которая была пресечена российскими военными. В результате боестолкновений противник понес значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Несмотря на отсутствие продвижения украинских войск вглубь российской территории, обстрелы приграничных районов продолжаются, что вызывает серьезную озабоченность. Однако, по мнению сенатора Цекова, принятие решения о мобилизации - крайняя мера, к которой следует прибегать только в случае реальной угрозы безопасности страны.

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