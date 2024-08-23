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«Решение принимает Путин»: в Совете Федерации прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

После призывов известного философа Александра Д...

realtribune.ru

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После призывов известного философа Александра Дугина, обсуждение вопроса о мобилизации снова активизировалось в общественном пространстве России.

В ответ на эти обращения, сенатор Сергей Цеков в интервью изданию ProGorodChelny призвал к сдержанности, указывая на то, что любые решения о мобилизации находятся в прерогативе президента страны, и в настоящее время не существует оснований для её проведения.

Комментарий Цекова прозвучал на фоне военных столкновений в Курской области, где 6 августа произошла попытка прорыва обороны украинскими войсками с применением бронетехники. По словам Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ, уже к следующему дню, 7 августа, атака была остановлена.

Данные Минобороны РФ свидетельствуют о значительных потерях у противника: в боевых действиях противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. В период с 6 по 8 августа также были зарегистрированы обстрелы населённых пунктов в Курской области, в результате которых пострадали 66 граждан, включая девять детей.

Эти происшествия вызвали обеспокоенность среди населения и привели к возникновению дискуссий о возможной мобилизации. Однако, несмотря на это, сенатор Цеков убеждён в отсутствии непосредственной необходимости обсуждения таких мер в текущих обстоятельствах.

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