Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Решение принимает президент Владимир Путин»: в Совфеде прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Из-за обострения ситуации в Курской области, гд...

moneyman.ru

Подписаться в Telegram

Из-за обострения ситуации в Курской области, где недавно произошли попытки наступления войск Украины, вопрос о возможной мобилизации стал предметом активных обсуждений.

Философ Александр Дугин высказал мнение о необходимости мобилизационных мер, но член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что решение о втором призыве военнообязанных запаса в РФ находится в исключительной компетенции главы государства.

«Высказывание Дугина — это личное мнение, которое не может служить основанием для государственных решений. О мобилизации решает только Президент, и я считаю обсуждения этой темы в текущих условиях неразумными», — заявил Цеков.

События в Курской области продолжают накалять обстановку. По информации от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 7 августа была прекращена активная фаза наступления украинских войск, начавшаяся днем ранее. В ходе столкновений противник лишился до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.

С 6 по 8 августа зафиксированы обстрелы населенных пунктов в регионе, в результате чего пострадали около 70-ти человек, включая девять детей. Эти данные подчеркивают серьезность ситуации на границе и сложности, с которыми сталкивается регион в текущих условиях.

Таким образом, заявление Сергея Цекова подчеркивает важность соблюдения процедур и необходимость взвешенного подхода к вопросам национальной безопасности и мобилизационной готовности страны.

Важно отметить, что вопрос мобилизации является исключительно прерогативой Президента и не должен быть предметом спекуляций или необоснованных обсуждений в обществе.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

сеточки на вентиляционные решетки от тараканов

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

юрист по медицинскому праву в Санкт-Петербурге

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани в День города произошло 120 аварий

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане подготовлено более 800 автобусов для детей

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане обновили 158 школ и детских садов к 1 сентября

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 4...
Новости Татарстана
22 часа назад

На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 400 тысяч человек