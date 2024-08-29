Из-за обострения ситуации в Курской области, где недавно произошли попытки наступления войск Украины, вопрос о возможной мобилизации стал предметом активных обсуждений.

Философ Александр Дугин высказал мнение о необходимости мобилизационных мер, но член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что решение о втором призыве военнообязанных запаса в РФ находится в исключительной компетенции главы государства.

«Высказывание Дугина — это личное мнение, которое не может служить основанием для государственных решений. О мобилизации решает только Президент, и я считаю обсуждения этой темы в текущих условиях неразумными», — заявил Цеков.

События в Курской области продолжают накалять обстановку. По информации от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 7 августа была прекращена активная фаза наступления украинских войск, начавшаяся днем ранее. В ходе столкновений противник лишился до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.

С 6 по 8 августа зафиксированы обстрелы населенных пунктов в регионе, в результате чего пострадали около 70-ти человек, включая девять детей. Эти данные подчеркивают серьезность ситуации на границе и сложности, с которыми сталкивается регион в текущих условиях.

Таким образом, заявление Сергея Цекова подчеркивает важность соблюдения процедур и необходимость взвешенного подхода к вопросам национальной безопасности и мобилизационной готовности страны.

Важно отметить, что вопрос мобилизации является исключительно прерогативой Президента и не должен быть предметом спекуляций или необоснованных обсуждений в обществе.