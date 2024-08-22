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«Решение принимает президент Путин»: в Совфеде России прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Сенатор Сергей Цеков отреагировал на обращения ...

vrubcovske.ru

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Сенатор Сергей Цеков отреагировал на обращения о мобилизации, которые возникли после заявлений философа Александра Дугина. Дугин предложил мобилизационные меры в ответ на военные действия в Курской области.

Цеков указал, что любое решение о мобилизации в стране принимается исключительно президентом России, и выразил мнение, что обсуждать это публично сейчас неуместно. «Мнение Дугина учтено, но решение о мобилизации — это прерогатива президента», — подчеркнул он.

Эта дискуссия последовала за событиями 6 августа, когда вооруженные силы Украины предприняли попытку проникновения в Курскую область, используя танки и другую тяжелую технику. Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил России, 7 августа заявил о прекращении наступления украинских сил.

Минобороны РФ также отметило большие потери среди украинских военных: за одни сутки было утрачено до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. В дополнение, обстрелы украинских войск с 6 по 8 августа привели к ранениям 66 человек, среди которых девять детей, в районах Курской области.

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