Сенатор Сергей Цеков отреагировал на обращения о мобилизации, которые возникли после заявлений философа Александра Дугина. Дугин предложил мобилизационные меры в ответ на военные действия в Курской области.

Цеков указал, что любое решение о мобилизации в стране принимается исключительно президентом России, и выразил мнение, что обсуждать это публично сейчас неуместно. «Мнение Дугина учтено, но решение о мобилизации — это прерогатива президента», — подчеркнул он.

Эта дискуссия последовала за событиями 6 августа, когда вооруженные силы Украины предприняли попытку проникновения в Курскую область, используя танки и другую тяжелую технику. Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил России, 7 августа заявил о прекращении наступления украинских сил.

Минобороны РФ также отметило большие потери среди украинских военных: за одни сутки было утрачено до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. В дополнение, обстрелы украинских войск с 6 по 8 августа привели к ранениям 66 человек, среди которых девять детей, в районах Курской области.