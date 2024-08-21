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«Решение принимает президент Путин»: в Совфеде РФ прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Недавнее возобновление боевых действий на грани...

infpol.ru

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Недавнее возобновление боевых действий на границе Курской области, где украинские и российские войска вступили в прямое столкновение, привело к оживлению дебатов в России о возможности проведения мобилизации.

В контексте этих событий, известный российский философ Александр Дугин выразил поддержку мобилизационным мерам, что вызвало значительный общественный и политический отклик. Однако сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу лежит в компетенции президента России. Цеков заявил: «Мы ценим мнение Дугина, однако текущий момент не подходит для активных обсуждений о мобилизации».

Эскалация конфликта произошла 6 августа, когда украинские войска начали наступление, пытаясь прорвать российские оборонительные линии. Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, отметил, что уже на следующий день удалось прекратить продвижение украинских подразделений.

Согласно данным Министерства обороны России, в ходе боев противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Кроме того, в период с 6 по 8 августа обстрелы привели к ранениям 66 человек, среди которых было девять детей, что еще раз подчеркивает тяжесть ситуации.

Эти инциденты возродили внутриполитические разговоры о мерах безопасности для приграничных территорий и о стратегиях, которые следует разработать для защиты населения и обеспечения территориальной целостности страны.

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