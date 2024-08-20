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«Решение принимает президент Путин»: в Совфеде прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Возобновление боевых действий на границе Курско...

artshots.ru

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Возобновление боевых действий на границе Курской области, где вооруженные силы Украины столкнулись с российскими войсками, привело к активизации общественных и политических дебатов в России по поводу возможности мобилизации.

Влиятельный российский философ Александр Дугин выразил поддержку идее мобилизации, что вызвало широкий отклик в общественных и политических кругах.

Откликаясь на это заявление, сенатор Сергей Цеков в беседе с журналистами «Про Город Набережные Челны» подчеркнул, что итоговое решение о мобилизации принимает президент Российской Федерации. «Мы уважаем мнение Дугина, но сейчас не время для обсуждения мобилизации,» — отметил Цеков.

Конфликт на границе обострился 6 августа, когда украинские войска попытались прорвать оборонительные рубежи. По словам Валерия Герасимова, начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, на следующий день было прекращено продвижение украинских подразделений.

По данным Министерства обороны России, в результате столкновений враг потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Также в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов были ранены 66 человек, включая девять детей, что подчеркивает серьезность ситуации.

Эти события стимулировали внутренние дебаты о мерах безопасности в приграничных регионах и о стратегиях, которые необходимо принять для защиты граждан и сохранения территориальной целостности России.

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