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Решение принято: Владимир Путин определил сроки демобилизации участников СВО на Украине

В ходе личной встречи с президентом России, известный военный корреспондент Александр Сладков получил ответы на актуальные вопросы о судьбе мобилизованных граждан.

interkomitet.ru

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В ходе личной встречи с президентом России, известный военный корреспондент Александр Сладков получил ответы на актуальные вопросы о судьбе мобилизованных граждан.

Президент подтвердил, что мобилизованные останутся на службе до завершения специальной военной операции. Несмотря на периодические переформирования и полигонные занятия, официальное решение о демобилизации пока не принято.

Александр Сладков подчеркнул, что прекращение участия в операции возможно лишь в исключительных случаях, таких как достижение максимально допустимого возраста для военной службы, получение серьезных ранений, смерть или рождение у мобилизованного четвертого ребенка. Даже добровольцы и заключенные, подписавшие контракты с Минобороны, не могут рассчитывать на скорую демобилизацию, сообщают «Новочеркасские ведомости».

Мобилизация, официально начатая осенью 2022 года, продолжалась один месяц, за это время было призвано 300 тысяч человек. Бывший Министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту о выполнении мобилизационного задания. Однако, формальное окончание мобилизации отсутствует, так как не было выпущено соответствующее президентское указание, необходимое также для начала процесса демобилизации.

Таким образом, пока официальных изменений в статусе мобилизованных не предвидится, и они остаются на службе в рамках текущих обязательств перед страной. Эта информация подчеркивает неопределенность, с которой сталкиваются многие семьи мобилизованных, ожидая новостей о возвращении своих близких домой.

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