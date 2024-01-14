Решение принято, уже с 15 января: разовую выплату в 20 тысяч рублей получат все пенсионеры

Старшему поколению граждан России было объявлено о запуске новой программы по единовременным выплатам, которая начнется с 11 января 2024 года в различных регионах страны. Об этом сообщает primpress.



Согласно высказыванию эксперта Сергея Власова, в ближайшее время пожилые люди в возрасте 80 лет и старше смогут получить новую выплату. Тем, кто уже получает старческую пенсию, будет добавлена фиксированная сумма, которая была увеличена в этом году до 8 тысяч рублей.



В разных регионах также могут предусматриваться дополнительные выплаты. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было принято решение о введении единовременного подарка пожилым гражданам, начиная с 90 лет. В соответствии с указом, пожилым гражданам в возрасте 90 лет будет предоставлена разовая выплата в размере 15 тысяч рублей, тем, кто достиг 95-летия, - 20 тысяч рублей. При достижении 100-летнего юбилея, выплачивается 25 тысяч рублей, а затем каждый год после этого.Процесс получения этих средств будет осуществляться по заявлению, которое может быть подано самим пенсионером или его представителем по доверенности. Пенсионеры, которым уже одобрили выплаты, могут ожидать начала получения средств с 11 января.