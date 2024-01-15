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· Алина Алмакаева

Решение принято, уже с 15 января: разовую выплату в 20 тысяч рублей получат эти пенсионеры

Решение принято, уже с 15 января: разовую выплату в 20 тысяч рублей получат эти пенсионеры

dzen.ru

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C 11 января 2024 года, пожилые граждане различных регионов страны смогут получать одноразовую выплату, которая будет утверждена местными органами власти. Это решение было принято с целью поддержки пожилых граждан и обеспечения им некоторого финансового облегчения.

Согласно эксперту Сергею Власову, новую денежную выплату в ближайшее время смогут получить пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста. Кроме того, тем пенсионерам, которые уже получают страховую пенсию по старости, будет добавлена фиксированная сумма, которая в текущем году увеличена до 8 тысяч рублей.


В различных регионах страны также могут быть предусмотрены дополнительные выплаты. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было принято решение ввести одноразовые подарки для пожилых граждан в возрасте от 90 лет и старше. Согласно данной инициативе, гражданам, достигшим 90 лет, будет предоставлена одноразовая выплата в размере 15 тысяч рублей, а тем, кто отметил свой 95-летний юбилей, — по 20 тысяч рублей. С теми, кто достиг 100-летия, будет выплачиваться 25 тысяч рублей, и этот процесс будет продолжаться и после 100-летия.

Получение данных средств будет осуществляться по заявлению, которое может быть подано самим пенсионером или его представителем на основании доверенности. Те пенсионеры, которым уже была одобрена выплата, смогут ожидать ее начала с 11 января.

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