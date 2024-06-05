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Решение принято: стали известны даты и правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году

В свежем обновлении правил проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, ученики, не достигшие установленного минимума баллов, получат возможность для коррекции своих оценок.

tverlife.ru

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В свежем обновлении правил проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, ученики, не достигшие установленного минимума баллов, получат возможность для коррекции своих оценок. Эти коррективы касаются как основных, так и факультативных экзаменационных предметов.

ЕГЭ продолжает играть важную роль в процессе окончания школы и поступления в высшие учебные заведения. В текущем году, минимальные пороги баллов установлены на уровне 24 баллов по русскому языку и 3 балла по базовой математике, максимум же для последней составляет пять баллов. Однако, критерии для зачисления в университеты значительно строже и различаются в зависимости от выбранной специальности и учебного заведения.

Изменения в правилах пересдачи ЕГЭ позволяют кандидатам, не прошедшим минимальный порог для получения аттестата, испытать свои силы заново в резервные дни основного периода тестирования или на специально назначенных дополнительных сессиях. Это нововведение применимо ко всем экзаменационным предметам, включая те, даты которых были добавлены после февральской инициативы президента.

На практике, резервные дни для пересдач начнутся уже в июне и продолжатся до июля. К примеру, 13 июня ученики могут пересдать экзамены по географии, литературе и обществознанию, а 4 и 5 июля — выбрать один из предметов для повторной попытки. Это предоставляет шанс улучшить показатели до закрытия приемной кампании в вузы.

Особое внимание стоит уделить тому, что в зачет идет только последний результат экзамена, а все предыдущие попытки аннулируются. Это требует от учеников особенно тщательной подготовки к пересдаче для улучшения своих шансов на успех.

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