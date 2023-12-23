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· Алина Алмакаева

Решение принято: с 1 января вступают в силу новые правила посещения поликлиник

Решение принято: с 1 января вступают в силу новые правила посещения поликлиник

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Начиная с 2024 года, в России будет введено обязательное использование электронных медицинских карт, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно его заявлению, это требование будет предъявляться к исполнительным органам власти субъектов Российской Федерации в рамках требований к региональным медицинским информационным системам.

Мурашко отметил, что отказ от использования бумажных медицинских карт - это финансовый и интеллектуальный инструмент, способствующий установлению связи между уровнями предоставления медицинской помощи и сопровождением пациента. Он также подчеркнул, что задача российской медицины заключается в формировании цифровых ресурсов данных для целей цифровизации здравоохранения.

Содержательно, электронная медицинская карта не отличается от стандартной бумажной. На ней будут указаны данные о пациенте и его состоянии здоровья.

Для оформления электронной карты не требуется подавать заявление, такая карта создается медицинской организацией, к которой пациент прикреплен. Отказаться от оформления электронной карты невозможно. Если пациент желает, чтобы бумажная медицинская карта продолжала использоваться, то необходимо подать соответствующее заявление.

Владельцем электронной медицинской карты считается медицинская организация, а не пациент. Однако, при необходимости доступа к данным, содержащимся в медицинской карте, их можно получить по личному запросу или направив письменное обращение на электронную почту поликлиники.

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