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Решение принято: россиян заставят снять кондиционеры и не разрешат устанавливать новые

Несмотря на желание облегчить жаркие дни, установка кондиционеров может столкнуться с серьезными препятствиями из-за законодательных ограничений.

dzen.ru

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С наступлением лета многие жители России сталкиваются с необходимостью установки кондиционеров, чтобы справиться с повышенными температурами. Однако, несмотря на желание облегчить жаркие дни, установка кондиционеров может столкнуться с серьезными препятствиями из-за законодательных ограничений.

Юридические аспекты установки кондиционеров

По решению Верховного суда Российской Федерации, установка кондиционеров на фасады домов требует согласования с другими владельцами квартир. Для получения разрешения на установку необходимо провести общее собрание жильцов, где за установку должны проголосовать две трети собственников.

Это требование основывается на статье 36 Жилищного кодекса РФ, которая регулирует право собственности на общее имущество в многоквартирных домах. Фасад здания считается общим имуществом, поэтому любое вмешательство, включая установку кондиционеров, требует одобрения собственников.

Технические и экологические стандарты

Помимо получения разрешения, важно учитывать и другие аспекты:

  • Прочность стены: Необходимо убедиться, что стена, на которой предполагается установка внешнего блока, достаточно прочна.
  • Отведение конденсата: Не допускается отведение конденсатной воды таким образом, чтобы она стекала по фасаду или попадала на подоконники и входные группы зданий. По правилам, конденсат должен отводиться в канализацию.
  • Шум: Уровень шума от работы внешнего блока кондиционера не должен превышать установленные нормы, чтобы не создавать дискомфорт для жильцов.

Специальные случаи

Если здание является объектом культурного наследия, установка кондиционеров вообще запрещена. Это правило призвано сохранить исторический вид фасадов и предотвратить их порчу.

При планировании установки кондиционера важно не только подумать о личном комфорте, но и учесть множество правовых и технических аспектов. Правильное соблюдение всех требований поможет избежать юридических проблем и обеспечит гармоничное сосуществование всех жителей многоквартирного дома, сообщает progorod33.

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