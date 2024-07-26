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Решение принято: Путин озвучил сроки демобилизации участников СВО

Военный корреспондент Александр Сладков поделил...

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На фоне продолжающейся Специальной военной операции, ситуация с мобилизованными гражданами России остаётся в центре внимания общественности.

Военный корреспондент Александр Сладков поделился важными подробностями о будущем мобилизованных, основываясь на информации, полученной непосредственно от президента во время личной встречи.

Президент подтвердил, что мобилизованные граждане будут продолжать участвовать в военных действиях до официального завершения специальной военной операции. Это заявление ставит точку в дискуссиях о возможной скорой демобилизации.

Существует несколько критериев, по которым мобилизованные могут быть отправлены в отставку: достижение максимального возраста службы, серьёзные ранения или в случае смерти. Интересная деталь была добавлена в контексте семейной политики — мобилизованные, у которых родился четвёртый ребёнок во время службы, также имеют право на демобилизацию.

Для добровольцев и заключённых, заключивших контракты с Минобороны, не предусмотрена демобилизация до официального завершения всех военных действий. Это подчеркивает стремление государства использовать все доступные ресурсы для достижения военных целей.

Несмотря на многочисленные сообщения о мобилизации 300 000 граждан, официальное завершение процесса мобилизации не было объявлено, что оставляет в силе текущие меры и условия службы. Отсутствие прямого указа президента о завершении мобилизации удерживает этот вопрос в правовом поле нерешенности.

Информация, предоставленная президентом, через военного корреспондента Александра Сладкова, разъясняет множество вопросов о текущем положении мобилизованных граждан России. Пока военные действия продолжаются, мобилизованные остаются на передовой, что требует от общества особого внимания к их условиям службы и благополучию, сообщает портал novochvedomosti.ru.

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