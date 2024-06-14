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Решение принято: Путин определит сроки демобилизации участников СВО

Президент России Владимир Путин утвердил решение о том, сколько мобилизованные военнослужащие будут участвовать в Специальной военной операции (СВО) на Украине.

tv41.ru

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Президент России Владимир Путин утвердил решение о том, что мобилизованные военнослужащие будут участвовать в Специальной военной операции (СВО) до её завершения.

Это заявление стало результатом вопроса, заданного военным корреспондентом Александром Сладковым в ходе личной встречи с главой государства, сообщает novochvedomosti.ru.

Подробности о решении

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что текущие батальоны и полки проходят этапы переформирования и полигонных занятий, а также получают короткие периоды отдыха. Тем не менее, как отметил Сладков, вопрос о демобилизации пока не стоит на повестке дня.

Критерии прерывания службы: Участие в СВО может быть прервано только в случае достижения максимального возраста службы, получения тяжёлого ранения, гибели или рождения у мобилизованного четвёртого ребёнка.

Также важно отметить, что добровольцы, включая заключённых, подписавших контракт с Министерством обороны, также не имеют возможности демобилизации.

Исторический контекст

Частичная мобилизация в Российской Федерации была объявлена 21 сентября 2022 года и продолжалась до 28 октября того же года, в результате чего было призвано 300 000 человек. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о выполнении мобилизационного задания, однако официальный указ о завершении мобилизации, так же как и указ о демобилизации, до сих пор не был выпущен.

Это решение может иметь долгосрочные последствия как для участников СВО, так и для их семей. Оно подчеркивает важность юридической подготовки и понимания условий службы среди мобилизованных граждан и их близких. В такие времена консультации с юристами и правовое сопровождение становятся не просто важными, а крайне необходимыми для защиты прав и интересов военнослужащих и их семей.

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