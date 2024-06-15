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Решение принято: Путин определил сроки демобилизации участников СВО на Украине

Президент РФ Владимир Путин недавно утвердил сроки участия мобилизованных российских военнослужащих в СВО на Украине.

u-f.ru

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Президент РФ Владимир Путин недавно утвердил, что мобилизованные российские военнослужащие будут принимать участие Спецоперации до ее полного завершения.

Информация о данном решении была озвучена в ходе личной встречи с военкором Александром Сладковым, который задал соответствующий вопрос главе государства.

Обзор нововведений в службе мобилизованных

В ходе диалога было подчеркнуто, что военные подразделения проходят этапы активной перестройки и участия в учебных маневрах. Отмечается, что перерывы между этапами обучения минимальны и демобилизация не рассматривается как приоритет. Сладков выделил, что военнослужащие останутся на передовой до исполнения всех стратегических задач.

Условия прекращения службы в СВО

Для прекращения службы установлены строгие критерии: достижение максимально допустимого возраста для службы, получение серьезного ранения или гибель, а также рождение у солдата четвертого ребенка. Важно отметить, что добровольцы, включая заключенных, заключивших контракты с военным ведомством, также не могут претендовать на досрочное завершение службы, сообщает информационный портал novochvedomosti.

Исторический контекст и последствия мобилизации

Частичная мобилизация, объявленная в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года, привела к мобилизации 300 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о достижении мобилизационных целей, но декреты о завершении мобилизации или начале демобилизации так и не были изданы.

Юридические аспекты и защита прав мобилизованных

Принятое решение о продолжении службы мобилизованных до окончания СВО подчеркивает необходимость тщательной юридической подготовки и защиты прав военнослужащих и их семей. В условиях продолжающихся военных действий юридическая поддержка становится жизненно необходимой для гарантии соблюдения прав и интересов участников конфликта.

Таким образом, данное решение не только определяет долгосрочные рамки службы для мобилизованных, но и подчеркивает важность комплексного подхода к правовому сопровождению военных и их семей на протяжении всего периода СВО.

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