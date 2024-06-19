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Решение принято: Путин определил сроки демобилизации служащих на СВО

В недавней персональной встрече с главой Российской Федерации, выдающийся военный журналист получил важные разъяснения относительно положения мобилизованных граждан в стране.

dzen.ru

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В недавней персональной встрече с главой Российской Федерации, выдающийся военный журналист получил важные разъяснения относительно положения мобилизованных граждан в стране.

Президент подтвердил, что все мобилизованные продолжат находиться на службе до окончания действующей специальной военной операции, сообщили в «Новочеркасских ведомостях».

В ходе диалога стало известно, что текущее положение мобилизованных остаётся неизменным, несмотря на проведение периодических реформирований и тренировок на полигонах. Официального постановления о демобилизации на данный момент не существует.

Александр Сладков акцентировал внимание на том, что прекращение службы мобилизованными возможно только в чрезвычайных обстоятельствах. Такие случаи включают достижение предельного возраста службы в Вооруженных силах России, получение тяжёлых травм, смерть или появление в семье четвёртого ребёнка. Он также подчеркнул, что даже добровольно решившие отправиться на военную службу и заключённые, заключившие контракты с Министерством обороны, не могут надеяться на скорое освобождение из-под флага.

Согласно информации, предоставленной Минобороны РФ, мобилизационная кампания, продолжавшаяся в течение месяца с сентября по октябрь 2022 года, достигла своей цели с призывом 300 тыс. человек. Тем не менее, официальное завершение мобилизации до сих пор не объявлено, так как до сих пор не существует соответствующего президентского указания, которое также необходимо для начала процесса демобилизации.

Таким образом, ситуация с мобилизованными остаётся стабильной, и они продолжат выполнять свои обязанности в соответствии с текущими военными обязательствами. Эта неопределённость оставляет многие семьи в ожидании новостей о возможном возвращении своих родных домой.

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