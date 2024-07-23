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Решение принято: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО на Украине

В последнем обновлении о ситуации с мобилизацие...

life.ru

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В последнем обновлении о ситуации с мобилизацией в России, военкор привел важную информацию, полученную непосредственно от президента Владимира Путина во время личной встречи.

Президент подчеркнул, что текущая мобилизация будет продолжаться до окончания специальной военной операции, что подразумевает неопределенные сроки пребывания призванных на службе, сообщают «Новочеркасские ведомости».

Критерии демобилизации

По словам главнокомандующего, демобилизация возможна только при наступлении определенных условий:

  • достижение максимально допустимого возраста службы,
  • получение серьезных ранений,
  • смерть военнослужащего,
  • рождение у военнослужащего четвертого ребенка.

Отдельное внимание президент уделил добровольцам и заключенным, которые подписали контракты с Министерством обороны. Для них также не предусмотрена возможность демобилизации до официального завершения специальной военной операции.

Статус частичной мобилизации

Необходимо отметить, что частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, официально продолжается. Несмотря на заявления о призыве 300 000 человек, отсутствие конкретного указа президента о завершении мобилизации создает неопределенность относительно дальнейших условий и сроков службы призванных граждан.

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