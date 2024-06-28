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Решение принято: Путин обозначил сроки демобилизации участников СВО

В свете недавнего брифинга, на котором военный корреспондент Александр Сладков поднял вопрос о сроках службы мобилизованных граждан в рамках Специальной военной операции (СВО), президент России высказался о текущем положении и будущем мобилизации.

dzen.ru

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В свете недавнего брифинга, на котором военный корреспондент Александр Сладков поднял вопрос о сроках службы мобилизованных граждан в рамках Специальной военной операции (СВО), президент России высказался о текущем положении и будущем мобилизации.

Информация об этом была опубликована на новостном портале novochvedomosti.ru.

Официальная позиция президента

Глава Российской Федерации подтвердил, что мобилизованные граждане России будут продолжать службу до официального завершения Спецвоенной операции. Важным моментом его выступления стало уточнение, что плановые учения и предоставление краткосрочных отпусков не следует рассматривать как индикаторы предстоящей демобилизации.

Обязательства и перспективы

Данные условия подчеркивают серьезность и сложность ситуации, в которой находятся участники СВО. Согласно заявлениям президента, все мобилизованные военнослужащие и контрактники продолжат выполнять свой долг до тех пор, пока не будет издан официальный указ о завершении мобилизационных мероприятий.

Эти меры отражают намерение правительства удерживать строгий контроль над продолжительностью службы в рамках СВО, а также обеспечивать права и безопасность военнослужащих через четко определенные условия их службы или досрочного увольнения. Решения, принятые на самом высоком уровне, подчеркивают важность стратегического планирования и управления в условиях продолжающегося конфликта.

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