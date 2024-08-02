Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Решение принято: Путин обнародовал сроки демобилизации участников СВО

В России, на фоне продолжающейся спецоперации, ...

meteratings.ru

Подписаться в Telegram

В России, на фоне продолжающейся спецоперации, активно обсуждаются вопросы мобилизации и длительности военной службы. Военный корреспондент после встречи с президентом страны предоставил новые данные, отражающие текущую политическую ситуацию.

Сладков сообщил, что по информации от президента, российские военные останутся в зоне спецоперации до её окончательного завершения. Также было подчеркнуто, что никаких планов на демобилизацию в ближайшее время не предусмотрено и что мобилизационные меры продолжат действовать в ответ на текущие вызовы.

Продолжающаяся мобилизация

С момента объявления частичной мобилизации в России два года назад, она официально не была завершена. Это создаёт атмосферу неуверенности среди населения и военнослужащих, ведь чётких указаний о завершении или начале демобилизации так и не последовало.

Реакция общества

Мнения о продолжении мобилизации среди россиян разделились. Некоторые видят в этом необходимость для завершения операции, в то время как другие озабочены отсутствием конкретных сроков и неопределённостью, которую это приносит в их жизни.

В ожидании новых решений

На фоне текущей неопределённости, российское общество ожидает от властей новых решений и ясных разъяснений, которые могли бы помочь понять дальнейшие перспективы. Будущие действия правительства будут играть решающую роль в формировании общественного мнения и могут значительно повлиять на общественное настроение в стране.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с «Васильком»?

Интересное в Казани

день назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

эффективен ли гербицид при борьбе с борщевиком

Новости Казани

день назад

В Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить

Интересное в Казани

2 дня назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре

"стерилизовать собаку цена в Санкт-Петербурге"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 человека погибли в ДТП с «Камазом»

Новости Казани

5 часов назад

Задержан бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов

Новости Казани

6 часов назад

В Казани появился сквер в честь умершего депутата Хайруллина

Новости Казани

день назад

В Казани автомобиль перекрыл движение трамваев №5, 5а, 6, 7

Новости Казани

7 часов назад

В Казани в пожаре на Аделя Кутуя погиб мужчина, 7 спасены
Новости Казани
3 часа назад

Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе

На 2 месте - Кисловодск

Новости Казани

21 минуту назад

Празднование Дня Казани обойдется в 28 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Татарстана

час назад

Звезды мирового тенниса Петрова и Турсунов проведут мастер-класс в Елабуге

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске мотоциклист сбил 7-летнего ребёнка на самокате
2 подростков 13 и 17 лет из Казани попали в бол...
Новости Казани
2 часа назад

2 подростков 13 и 17 лет из Казани попали в больницу после распития напитка

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане с 4 по 6 августа потеплеет до +26 градусов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 10 августа перекроют участок улицы Мало-Московской

Новости Казани

5 часов назад

Прокуратура запретила полеты над Казанью одной фирме
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сдел...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
Полицейские нашли ресторан с 5 мигрантами-нелег...
Новости Казани
5 часов назад

Полицейские нашли ресторан с 5 мигрантами-нелегалами