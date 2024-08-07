Решение принято: Путин назвал точные сроки демобилизации участников СВО
Тема мобилизации в России по-прежнему вызывает много вопросов. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о своей встрече с президентом, на которой обсуждалась дальнейшая судьба мобилизованных граждан.
Служба до окончания СВО:
По словам Сладкова, глава государства подтвердил, что мобилизованные продолжат участвовать в специальной военной операции до её завершения. Вопрос о возможной демобилизации пока не рассматривается.
Условия для демобилизации:
Существуют лишь несколько оснований для демобилизации мобилизованных:
Достижение максимального возраста пребывания на военной службе.
Получение серьезного ранения.
Гибель военнослужащего.
Рождение четвертого ребенка.
Добровольцы и контрактники в том же положении:
Важный нюанс: возможность демобилизации до окончания СВО не предусмотрена не только для мобилизованных, но и для добровольцев и граждан, заключивших контракт с Минобороны.
Статус частичной мобилизации остается неясным:
Несмотря на то, что план по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года, выполнен, никаких официальных документов о её завершении нет. Отсутствие президентского указа создает правовую неопределенность и порождает многочисленные вопросы о сроках и условиях службы мобилизованных граждан.
Необходимость прозрачности и ясности:
Информация о судьбе мобилизованных, озвученная Александром Сладковым, требует официальных подтверждений и разъяснений со стороны властей. Отсутствие четкой и прозрачной информационной политики порождает слухи, домыслы и недопонимание в обществе.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань