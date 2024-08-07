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Решение принято: Путин назвал точные сроки демобилизации участников СВО

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Тема мобилизации в России по-прежнему вызывает много вопросов. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о своей встрече с президентом, на которой обсуждалась дальнейшая судьба мобилизованных граждан.

Служба до окончания СВО:

По словам Сладкова, глава государства подтвердил, что мобилизованные продолжат участвовать в специальной военной операции до её завершения. Вопрос о возможной демобилизации пока не рассматривается.

Условия для демобилизации:

Существуют лишь несколько оснований для демобилизации мобилизованных:

Достижение максимального возраста пребывания на военной службе.

Получение серьезного ранения.

Гибель военнослужащего.

Рождение четвертого ребенка.

Добровольцы и контрактники в том же положении:

Важный нюанс: возможность демобилизации до окончания СВО не предусмотрена не только для мобилизованных, но и для добровольцев и граждан, заключивших контракт с Минобороны.

Статус частичной мобилизации остается неясным:

Несмотря на то, что план по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года, выполнен, никаких официальных документов о её завершении нет. Отсутствие президентского указа создает правовую неопределенность и порождает многочисленные вопросы о сроках и условиях службы мобилизованных граждан.

Необходимость прозрачности и ясности:

Информация о судьбе мобилизованных, озвученная Александром Сладковым, требует официальных подтверждений и разъяснений со стороны властей. Отсутствие четкой и прозрачной информационной политики порождает слухи, домыслы и недопонимание в обществе.

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