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Решение принято: Путин назвал сроки демобилизации участников СВО

Александр Сладков, военный журналист, представил новые данные, полученные от главы российского государства во время их недавней встречи, о текущем положении и перспективах мобилизованных россиян.

u-f.ru

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Александр Сладков, военный журналист, представил новые данные, полученные от главы российского государства во время их недавней встречи, о текущем положении и перспективах мобилизованных россиян. Эта информация освещает планы в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках специальной операции.

Президент утвердил, что все мобилизованные лица продолжат свою службу до завершения военных действий. Пока не предусмотрены меры по их демобилизации, что подразумевает их дальнейшее участие в операции. Освобождение от службы возможно лишь в случае достижения предельного возраста, серьёзного ранения, смерти или при рождении четвертого ребенка.

Также стоит отметить, что лица, добровольно заключившие контракты с Министерством обороны, включая заключенных, не будут демобилизованы до официального конца операции.

Процесс частичной мобилизации, который начался 21 сентября 2022 года, по-прежнему продолжается. Несмотря на заявления о призыве 300 тыс. человек, отсутствие президентского указа о завершении всероссийского призыва военнообязанных запаса вызывает множество вопросов, в том числе о длительности службы и условиях для мобилизованных. Об этом сообщает новочведомости.ru, актуализируя детали ситуации.

Эта информация подчеркивает неопределенность, с которой сталкиваются мобилизованные, и указывает на необходимость дальнейшего анализа и возможных изменений в их положении в будущем.

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