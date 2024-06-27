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Решение принято: президент Владимир Путин определил сроки демобилизации участников СВО на Украине

Военный корреспондент Александр Сладков в ходе недавнего брифинга поднял важный вопрос о продолжительности службы мобилизованных граждан в рамках СВО.

listaj.ru

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Военный корреспондент Александр Сладков в ходе недавнего брифинга поднял важный вопрос о продолжительности службы мобилизованных граждан в рамках Спецвоенной операции.

Ответ главы государства был опубликован изданием novochvedomosti.ru.

Президент России подтвердил, что мобилизованные военнослужащие будут нести службу до официального завершения Специальной военной операции. Он подчеркнул, что проведение плановых учений и предоставление краткосрочных отпусков не являются признаками скорой демобилизации.

Глава государства также обозначил исчерпывающий перечень оснований для досрочного увольнения со службы в зоне СВО. К ним относятся: достижение предельного возраста, получение тяжелых ранений, гибель или рождение четвертого ребенка у военнослужащего.

Издание отмечает, что эти условия в равной степени распространяются на всех участников боевых действий: мобилизованных, добровольцев и граждан, заключивших контракт с Министерством обороны в рамках действующего законодательства. Все они будут выполнять свой долг до издания соответствующего указа о завершении мобилизационных мероприятий.

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