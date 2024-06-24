В недавнем интервью с военным корреспондентом Александром Сладковым, глава Российской Федерации обозначил, что мобилизованные россияне будут продолжать службу до завершения текущих военных операций.

Продолжительность службы мобилизованных

Президент подчеркнул, что вопросы демобилизации пока не регламентированы официальными документами, что поддерживает состояние неопределенности для солдат и их семей. Сроки и условия службы остаются неизменными до официального завершения конфликта.

Особые условия для освобождения от службы

Освобождение от службы возможно только по строгим критериям, таким как достижение предельного возраста, серьезные травмы или личные обстоятельства, такие как рождение четвертого ребенка.

Ситуация контрактников и добровольцев

Для тех, кто служит по контракту или является добровольцем, Президент указал, что они должны ориентироваться на условия своих контрактов, не ожидая досрочного освобождения.

Эти заявления, о которых сообщил информационный портал novochvedomosti, выявляют продолжающуюся неопределенность и сложность ситуации мобилизованных, вызывая обсуждение и требуя дополнительной ясности для военнослужащих и их семей.