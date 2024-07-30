В условиях продолжающейся Специальной военной операции (СВО) вопросы мобилизации и сроков службы российских военнослужащих остаются актуальными и вызывают живой интерес в обществе.

Недавнее заявление военного корреспондента Александра Сладкова после встречи с президентом России пролило свет на текущую ситуацию в армии.

Основные моменты

Александр Сладков сообщил, что в ходе личной встречи с президентом России ему было подтверждено, что мобилизованные военнослужащие будут принимать участие в СВО до её окончания. На вопрос о возможной демобилизации ответ был чётким: пока специальная операция продолжается, мобилизация остаётся в силе.

В данный момент, несмотря на переформирования и краткосрочные отпуска, решения о демобилизации принято не было. Исключения, при которых военнослужащие могут быть отвлечены от участия в операции, ограничиваются крайне серьёзными обстоятельствами, такими как тяжёлое ранение или смерть.

Мобилизация и её особенности

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября 2022 года, завершилась 28 октября того же года с призывом 300,000 человек. Однако, формально процесс мобилизации не закрыт, так как отсутствует соответствующий указ президента, который был бы необходим также для начала демобилизации.

Реакция общества

Заявления о продолжении мобилизации вызывают обеспокоенность среди граждан, особенно среди семей мобилизованных. Вопросы касательно справедливости и условий службы продолжают оставаться в центре общественного внимания.

Ситуация с мобилизацией и участием мобилизованных в СВО продолжает оставаться неопределённой на фоне отсутствия чётких сроков завершения операции. Общество и военнослужащие ожидают новых данных и решений от государственных органов, которые могли бы урегулировать сложившуюся ситуацию.