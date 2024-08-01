Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Решение принято: президент Владимир Путин обнародовал сроки демобилизации участников СВО

Недавно военкор Александр Сладков поделился важ...

nb-ugra.ru

Подписаться в Telegram

В условиях продолжающейся Спецоперации тема мобилизации и сроков военной службы активно обсуждаются в российском обществе.

Недавно военкор Александр Сладков поделился важными данными после встречи с главой российского государства, которые освещают текущую ситуацию.

Во время общения с президентом Сладков отметил, что российские военнослужащие продолжат участие в операции до её полного окончания. Путин также подтвердил, что в ближайшее время планы по демобилизации отсутствуют, и мобилизационные меры будут продолжены в ответ на существующие вызовы.

Частичный призыв военнообязанных запаса, объявленный в РФ 2 года назад, по-прежнему официально не завершен. Нехватка ясных указаний о закрытии мобилизации или начале демобилизационного процесса создаёт атмосферу неопределенности и тревоги среди граждан и военнослужащих.

Отзывы о продлении мобилизации весьма разнообразны и эмоциональны, особенно среди семей военных. Некоторые осознают необходимость продолжения усилий для завершения операции, в то время как другие беспокоятся об отсутствии четких сроков службы.

В условиях неопределенности в завершении спецоперации и мобилизации российское общество ждёт новых решений и разъяснений со стороны государства, которые могли бы помочь ориентироваться в сложившейся ситуации. Уточнения и дальнейшие шаги правительства станут критически важными для формирования общественного мнения и настроения в стране.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лазерное преображение: откройте мир ярких красо...
Интересное в Казани
2 часа назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

Лонгриды

день назад

«Ему разбили голову»: что известно о драке на стройке у Зиганшина

Гид по скидкам Казани

день назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

служба по выводу тараканов

Новости Казани

день назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

Новости Татарстана

день назад

10 выпускникам в Татарстана не дали аттестаты из-за фейка

ремонт молнии в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

Новости Татарстана

день назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном

Новости Татарстана

23 часа назад

Школьник из Иннополиса убил ласточку и 2 птенцов
Новости Казани
час назад

Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам

Вместе с Казанью в рейтинге находятся Краснодар...

Новости Татарстана

13 минут назад

В Татарстане 1 августа видели смерч

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани автомобиль перекрыл движение трамваев №5, 5а, 6, 7

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 3 человека погибли в ДТП с «Камазом»
Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить...
Новости Казани
час назад

Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ и его филиалы

Новости Татарстана

5 часов назад

Казанская городская дума собирается запретить иноагентам работать депутатами

Новости Татарстана

6 часов назад

Прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник»
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
В Татарстане уже 9 случаев лихорадки Западного ...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане уже 9 случаев лихорадки Западного Нила