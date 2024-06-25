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Решение принято: президент Путин определил сроки демобилизации участников СВО на Украине

Во время недавней встречи с президентом, военный корреспондент Александр Сладков задал вопрос о сроках службы мобилизованных в рамках Специальной военной операции.

glavny.tv

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Во время недавней встречи с президентом, военный корреспондент Александр Сладков задал вопрос о сроках службы мобилизованных в рамках Специальной военной операции.

По словам Сладкова, которые передают «Новочеркасские ведомости», глава российского государства уточнил, что мобилизованные продолжат участвовать в операции до её завершения. Также он добавил, что текущие переформирования и отправка на полигонные занятия или короткий отдых не предвещают демобилизацию.

«На данный момент решение о демобилизации не принято», — подчеркнул президент. Изменения в статусе участников могут произойти только в случае достижения ими предельного возраста службы, получения тяжёлого ранения, смерти или рождения четвёртого ребёнка у призванного на военную службу в ходе мобилизации.

Ситуация аналогична и для добровольцев, включая заключённых, заключивших контракты с Министерством обороны. Все они обязаны оставаться на службе до официального объявления о завершении мобилизации, для чего требуется соответствующий указ президента.

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