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Решение принято: президент Путин определил сроки демобилизации участников СВО

В рамках последних разработок в российском законодательстве, президент Владимир Путин подтвердил значительные изменения в структуре военной службы для мобилизованных военнослужащих.

kapital-rus.ru

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В рамках последних разработок в российском законодательстве, президент Владимир Путин подтвердил значительные изменения в структуре военной службы для мобилизованных военнослужащих.

В его заявлении, сделанном в ходе общения с известным военным корреспондентом Александром Сладковым, акцентируется на продолжении службы мобилизованных до полного окончания специальной военной операции (СВО).

Особенности службы в новых условиях

В период, когда военные подразделения проходят активные этапы переформирования и участвуют в масштабных учебных маневрах, сокращение перерывов между обучением указывает на приоритет непрерывной боевой готовности. По словам Сладкова, понятие демобилизации временно отходит на второй план, уступая место выполнению ключевых стратегических задач на передовой.

Условия завершения службы

Служба мобилизованных военнослужащих может быть завершена только при наступлении конкретных условий: достижение предельного возраста для службы, серьезное ранение, гибель или рождение 4-го ребенка у военнослужащего. Возможность досрочного завершения службы исключена для добровольцев, в том числе заключенных, подписавших контракты с военным ведомством.

Защита прав и юридическая поддержка

Продолжение службы мобилизованных подчеркивает необходимость глубокой юридической подготовки и обеспечения защиты прав как военнослужащих, так и их семей. Правовая поддержка становится ключевым элементом в условиях продолжающегося конфликта, гарантируя соблюдение прав и интересов всех участников.

Эти изменения в правилах военной службы мобилизованных в России являются маркером долгосрочного плана участия в СВО и требуют внимательного анализа и подготовки к новым реалиям, как со стороны властей, так и общества. Обеспечение юридической защиты и поддержки необходимо для укрепления доверия к военной службе и поддержания морального духа войск.

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