В недавнем личном общении с президентом России, известный военный репортёр узнал актуальные подробности о положении мобилизованных в рамках текущей военной кампании.

По информации, размещённой на ресурсе novochvedomosti, подтверждается, что мобилизованные лица продолжат находиться на службе до момента завершения операции.

Президент подчеркнул, что ситуация с мобилизованными останется неизменной до окончания конфликта, не зависимо от внедряемых военных усовершенствований и обучений. Александр Сладков, опытный корреспондент в области военных дел, обратил внимание на отсутствии каких-либо официальных документов, регламентирующих демобилизацию на данный момент.

Военкор также выделил, что освобождение мобилизованных возможно исключительно в особых случаях, например, при достижении максимально допустимого возраста для военной службы, получении серьёзных травм, в случае смерти или при появлении в семье четвертого ребенка. Он также отметил, что те, кто по собственному желанию вступили в ряды армии или заключили контракты, не могут ожидать скорого освобождения.