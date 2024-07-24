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Решение принято: президент Путин огласил сроки демобилизации участников СВО на Украине

В свежем докладе о текущей мобилизации в России...

krasnogvar56.ru

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В свежем докладе о текущей мобилизации в России, который основывается на последней встрече военного корреспондента с президентом Владимиром Путиным, были высказаны ключевые моменты от главы государства.

Президент связал продолжение мобилизационных мер с ходом специальной военной операции, подчеркивая, что сроки пребывания на военной службе мобилизованных граждан пока остаются неопределёнными.

Ситуация с частичной мобилизацией

С началом частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, процесс все еще продолжается без чётко установленных сроков завершения от президента. Из последних данных стало известно, что с начала 2024 года около 190 тысяч граждан России подписали военные контракты с Министерством обороны.

Эти последние сведения поднимают критические вопросы о будущем мобилизованных граждан и предстоящих изменениях в военной стратегии страны, подчеркивая непрекращающуюся неопределенность, оказывающую влияние на жизнь множества семей по всей России.

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