В свежем докладе о текущей мобилизации в России, который основывается на последней встрече военного корреспондента с президентом Владимиром Путиным, были высказаны ключевые моменты от главы государства.

Президент связал продолжение мобилизационных мер с ходом специальной военной операции, подчеркивая, что сроки пребывания на военной службе мобилизованных граждан пока остаются неопределёнными.

Ситуация с частичной мобилизацией

С началом частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, процесс все еще продолжается без чётко установленных сроков завершения от президента. Из последних данных стало известно, что с начала 2024 года около 190 тысяч граждан России подписали военные контракты с Министерством обороны.

Эти последние сведения поднимают критические вопросы о будущем мобилизованных граждан и предстоящих изменениях в военной стратегии страны, подчеркивая непрекращающуюся неопределенность, оказывающую влияние на жизнь множества семей по всей России.