На последней пресс-конференции военный репортёр Александр Сладков задал вопрос президенту относительно сроков службы участников мобилизации в рамках Специальной военной операции.

Ответ главы государства был зафиксирован и опубликован в «Новочеркасских ведомостях».

Президент подтвердил, что мобилизованные лица будут выполнять свои обязанности до завершения операции. Он также выразил, что периодическая отправка военнослужащих на учения или предоставление им кратковременных отпусков не является признаком предстоящей демобилизации.

Далее, он уточнил, что изменения в статусе мобилизованных могут произойти только в случаях достижения критического возрастного порога, получения серьёзных ранений, смерти или при рождении у служащего четвёртого ребёнка.

Эти же критерии применимы и к добровольцам, включая тех, кто подписал контракты с Министерством обороны, в том числе и тех, кто находится в заключении. Все они должны оставаться в строю до момента, когда будет официально объявлено об окончании мобилизации через президентский указ.