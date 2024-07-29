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Решение принято: президент Путин назвал для всех сроки демобилизации участников СВО

Обсуждения вокруг мобилизации в России набирают...

deita.ru

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Обсуждения вокруг мобилизации в России набирают обороты, особенно после недавних заявлений президента, озвученных военным корреспондентом Александром Сладковым. Эти комментарии раскрывают текущее и будущее положение военнослужащих россиян.

В рамках продолжающейся специальной военной операции президент отметил, что мобилизованные военнослужащие будут оставаться на службе до её завершения. Он уточнил, что решение о демобилизации будет приниматься исключительно на основании четко установленных причин: достижения предельного возраста службы, получения серьезных травм, смерти или рождения 4-го ребенка.

Президент также обозначил особые условия для добровольцев и заключенных, заключивших контракты на службу. Для этих категорий граждан демобилизация также отложена до завершения всех военных действий, что подчеркивает их важную роль в текущих операциях.

Начавшаяся в сентябре прошлого года частичная мобилизация продолжается без ясных указаний о её завершении. Это вызывает вопросы у мобилизованных и их семей относительно сроков службы и условий для возможной демобилизации.

Заявления президента остаются важным источником информации о военной стратегии Российской Федерации и планах в отношении мобилизованных войск. Крайне важно внимательно следить за последующими официальными сообщениями, которые будут определять дальнейшую судьбу участников военной операции. Общество и близкие мобилизованных пристально наблюдают за развитием ситуации, надеясь на скорые известия о возможном возвращении домой.

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