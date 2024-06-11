Решение принято: пенсии повысят еще на 20%: в РФ пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В ближайшие два года в России предвидится значительное увеличение пенсионных выплат благодаря плану правительства об индексации пенсий. Ожидается, что общее повышение составит 20%.

Детали плана индексации:

В 2024 году пенсии увеличатся на 9,5%.

В 2026 году предусмотрено дальнейшее увеличение на 10,3%.

Это увеличение будет применяться ко всем категориям пенсионеров:

Получатели пенсий по возрасту.

Получатели пенсий по инвалидности.

Получатели пенсий в случае потери кормильца.

Важно подчеркнуть, что новые меры коснутся как занятых на работе, так и неработающих пенсионеров.

Эти изменения фиксируются в федеральном бюджете Социального фонда РФ и являются первыми после последней индексации в апреле 2023 года.

Эксперты сходятся во мнении, что увеличение пенсий на 20% существенно улучшит жизнь пожилых людей, позволяя им чувствовать большую финансовую уверенность в условиях экономической нестабильности и повышения цен.