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Решение принято: пенсии повысят еще на 20%: в РФ пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В ближайшие два года в России предвидится значительное увеличение пенсионных выплат благодаря плану правительства об индексации пенсий. Ожидается, что общее повышение составит 20%.

diariouno.com

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В ближайшие два года в России предвидится значительное увеличение пенсионных выплат благодаря плану правительства об индексации пенсий. Ожидается, что общее повышение составит 20%.

Детали плана индексации:

В 2024 году пенсии увеличатся на 9,5%.

В 2026 году предусмотрено дальнейшее увеличение на 10,3%.

Это увеличение будет применяться ко всем категориям пенсионеров:

  • Получатели пенсий по возрасту.
  • Получатели пенсий по инвалидности.
  • Получатели пенсий в случае потери кормильца.

Важно подчеркнуть, что новые меры коснутся как занятых на работе, так и неработающих пенсионеров.

Эти изменения фиксируются в федеральном бюджете Социального фонда РФ и являются первыми после последней индексации в апреле 2023 года.

Эксперты сходятся во мнении, что увеличение пенсий на 20% существенно улучшит жизнь пожилых людей, позволяя им чувствовать большую финансовую уверенность в условиях экономической нестабильности и повышения цен.

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