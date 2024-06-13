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Решение принято: пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке государства

В рамках новой экономической стратегии, российское правительство объявило о планах масштабной индексации пенсий, ожидаемой в течение следующих двух лет.

dzen.ru

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В рамках новой экономической стратегии, российское правительство объявило о планах масштабной индексации пенсий, ожидаемой в течение следующих двух лет. Официальные источники подтверждают, что общее увеличение пенсионных выплат составит примерно 20%.

Детали предстоящей индексации выглядят следующим образом:

  1. В 2024 году пенсионеры увидят повышение выплат на 9,5%.
  2. К 2026 году планируется дополнительное увеличение на 10,3%.

Это увеличение затронет различные категории пенсионеров, включая:

  • Получателей пенсий по возрасту.
  • Получателей пенсий по инвалидности.
  • Получателей пенсий в случае потери кормильца.

Политика индексации распространяется как на работающих, так и на неработающих пенсионеров, что должно существенно улучшить их финансовое положение в условиях экономической нестабильности и роста цен. Ожидается, что данные изменения принесут пенсионерам больше финансовой уверенности и помогут им справиться с повседневными расходами более эффективно.

Эти меры уже учтены в федеральном бюджете Социального фонда РФ и являются первой подобной инициативой после последней индексации в апреле 2023 года. Эксперты единогласно считают, что предстоящее 20-процентное увеличение пенсионных выплат значительно повысит качество жизни старшего поколения, обеспечивая им более комфортное приспособление к текущим экономическим реалиям.

Таким образом, новая политика индексации открывает перед пенсионерами России перспективы более спокойного и уверенного финансового будущего, учитывая их потребности и возрастные особенности в условиях непростой экономической ситуации.

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