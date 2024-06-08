Решение принято: пенсии повысят еще на 20% для поддержки

Хорошие новости для российских пенсионеров! В ближайшие два года правительство планирует существенно увеличить пенсионные выплаты. Общая сумма индексации составит 20%, что станет ощутимой поддержкой для пожилых людей в условиях динамично меняющейся экономической ситуации.



Повышение пенсий будет происходить поэтапно:



2024 год:пенсионные выплаты будут проиндексированы на 9,5%;

2026 год:планируется дополнительное повышение на 10,3%.



Важный момент: индексация затронет все категории пенсионеров, независимо от оснований для получения выплат. Это коснется:



получателей пенсий по старости;

получателей пенсий по инвалидности;

получателей пенсий по случаю потери кормильца.



Более того, прибавку к пенсии получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Финансирование индексации уже предусмотрено в федеральном бюджете Социального фонда, что гарантирует своевременность выплат.



Эксперты единодушны во мнении: увеличение пенсий на 20% станет знаковым событием для миллионов россиян. Эта мера позволит пенсионерам чувствовать себя увереннее в условиях растущих цен, сохранив привычный уровень жизни. Для сравнения, предыдущая индексация пенсий состоялась в апреле 2023 года.