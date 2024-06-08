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· 16+ · Алина Алмакаева

Решение принято: пенсии повысят еще на 20% для поддержки

Хорошие новости для российских пенсионеров! В ближайшие два года правительство планирует существенно увеличить пенсионные выплаты. Общая сумма индексации составит 20%, что станет ощутимой поддержкой для пожилых людей в условиях динамично меняющейся эконом

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Хорошие новости для российских пенсионеров! В ближайшие два года правительство планирует существенно увеличить пенсионные выплаты. Общая сумма индексации составит 20%, что станет ощутимой поддержкой для пожилых людей в условиях динамично меняющейся экономической ситуации.

Повышение пенсий будет происходить поэтапно:

2024 год:пенсионные выплаты будут проиндексированы на 9,5%;
2026 год:планируется дополнительное повышение на 10,3%.

Важный момент: индексация затронет все категории пенсионеров, независимо от оснований для получения выплат. Это коснется:

получателей пенсий по старости;
получателей пенсий по инвалидности;
получателей пенсий по случаю потери кормильца.

Более того, прибавку к пенсии получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Финансирование индексации уже предусмотрено в федеральном бюджете Социального фонда, что гарантирует своевременность выплат.

Эксперты единодушны во мнении: увеличение пенсий на 20% станет знаковым событием для миллионов россиян. Эта мера позволит пенсионерам чувствовать себя увереннее в условиях растущих цен, сохранив привычный уровень жизни. Для сравнения, предыдущая индексация пенсий состоялась в апреле 2023 года.

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