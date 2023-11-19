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Решение принято: назван точный график выхода на пенсию в 2024 году для мужчин и женщин

Решение принято: назван точный график выхода на пенсию в 2024 году для мужчин и женщин

ptoday.ru

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В 2024 году вступают в силу новые изменения в условиях выхода на пенсию по старости. По новым правилам, пенсионный возраст для женщин будет повышен до 60 лет, а для мужчин – до 65 лет. Чтобы помочь людям приспособиться к этим изменениям, будет введен переходный период.

Кроме изменений в возрасте выхода на пенсию, также будут повышены требования к минимальному трудовому стажу и количеству пенсионных баллов. Точные цифры не уточняются, однако предполагается, что они будут выше текущих значений.

Согласно новым правилам, в 2024 году на пенсию смогут уйти женщины, родившиеся в 1966 году и достигшие 58 лет, а также мужчины, родившиеся в 1961 году и достигшие 63 лет.

Условия досрочного выхода на пенсию практически не изменятся. Например, женщины, которые родили и вырастили пятерых детей, смогут выйти на пенсию уже в 50 лет, как сообщает Социальный фонд.

Кроме того, возможность досрочного выхода на пенсию также будет доступна для тех, у кого большой трудовой стаж. Женщины должны отработать не менее 37 лет, а мужчины – не менее 42 лет, чтобы смочь выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста.

Требования к минимальному трудовому стажу и количеству пенсионных баллов будут одинаковы для мужчин и женщин – не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного балла.

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