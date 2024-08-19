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Решение принято: из Курской области планируют эвакуировать почти 200 тысяч жителей из-за атаки ВСУ

В Курской области, страдающей от возобновления ...

flectone.ru

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В Курской области, страдающей от возобновления боевых действий, происходит масштабная эвакуация населения.

По информации, предоставленной временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Смирновым на совещании с президентом Владимиром Путиным и Совбезом, под эвакуацию попадают приблизительно 180 000 человек, сообщает РБК.

Этапы эвакуации

Эвакуация организована в два этапа. На первом этапе особое внимание уделено четырем районам в десятикилометровой зоне у границы и полному переселению жителей Суджанского и Кореневского районов. Второй этап коснулся всех 6-ти приграничных районов и двух районов, расположенных вблизи атомной станции — Большесолдатского и Льговского.

Текущее положение

На данный момент из зоны конфликта выехали 121 000 человек. Оставшиеся 59 000 продолжают эвакуацию. С начала боев, которые вспыхнули 6 августа, под контроль украинских военных попали 28 населённых пунктов. Трагическим результатом конфликта стали гибель 12 мирных жителей и ранения ещё 121 человека.

Поддержка пострадавших

Для поддержки жителей, вынужденных покинуть свои дома, власти обещают единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. На получение финансовой помощи уже обратились более 44 000 человек, сообщил руководитель МЧС Александр Куренков.

Эта операция стала одним из самых крупных эвакуационных мероприятий в новейшей истории региона, подчеркивающим серьезность ситуации и необходимость бесперебойной координации между различными уровнями власти для обеспечения безопасности и поддержки населения.

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