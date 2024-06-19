Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Решение принято: граждан заставят снимать кондиционеры и не разрешат устанавливать новые

Лето 2024 года в России ожидается особенно жарким, что заставляет многих россиян задуматься о покупке и установке кондиционеров. Однако, прежде чем приступить к монтажу, необходимо учесть не только технические детали, но и важные правовые аспекты.

vannaplus.su

Подписаться в Telegram

Лето 2024 года в России ожидается особенно жарким, что заставляет многих россиян задуматься о покупке и установке кондиционеров. Однако, прежде чем приступить к монтажу, необходимо учесть не только технические детали, но и важные правовые аспекты.

Необходимость согласия соседей

Согласно постановлению высшей судебной инстанции РФ, установка кондиционера на фасаде многоквартирного дома требует предварительного согласия жителей. Это обусловлено тем, что монтаж внешних блоков затрагивает общедомовое имущество. Для получения разрешения нужно провести общее собрание собственников, где за установку должны проголосовать как минимум две трети присутствующих. Это требование зафиксировано в Жилищном кодексе РФ.

Технические требования к установке

Перед установкой кондиционера важно убедиться в следующем:

  • Стена должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес внешнего блока техники.
  • Необходимо обеспечить правильный отвод конденсата, чтобы избежать протекания по фасаду дома. Конденсат должен направляться в канализацию в соответствии с нормами.
  • Уровень шума от кондиционера не должен превышать установленные нормы, чтобы не создавать неудобств для соседей.

Особые условия для исторических зданий

Устанавливать кондиционеры на фасадах зданий, признанных объектами культурного наследия, строго запрещено. Это требование направлено на сохранение исторического вида и целостности таких сооружений.

Подведение итогов

Установка кондиционера в жаркое лето — это не только способ повысить комфорт, но и ответственность, требующая строгого соблюдения законодательства. Тщательная подготовка, включая получение всех необходимых согласований и соблюдение технических требований, обеспечит безпроблемное использование устройства. Важно уделить время на изучение всех аспектов и нормативов, чтобы обеспечить себе комфортное и спокойное лето без конфликтов и нарушений.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

москва таракан

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

ремонт увлажнителя дайсон в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

6 часов назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

Новости Татарстана

5 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Новости Татарстана

8 часов назад

Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой