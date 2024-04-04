Решение принято. Граждан России ждут 10 выходных в апреле

В апреле этого года жители России получат уникальную возможность отдохнуть на десять выходных дней, благодаря предстоящим майским праздникам, которые начнутся уже в конце апреля.

Эксперты советуют работникам не планировать отпуска на этот период, поскольку он будет финансово невыгодным из-за большого количества нерабочих дней.

Согласно информации от специалистов по труду, всего в апреле будет 21 рабочий день. Однако за счёт переноса выходных, связанных с майскими праздниками, общее количество нерабочих дней достигнет десяти. Это предоставит россиянам дополнительные возможности для отдыха и восстановления.

Конкретно, выходные дни, которые обычно приурочены к началу мая, в этом году начнутся в конце апреля, что позволит насладиться продолжительным периодом отдыха. Рабочее время в апреле составит 168 часов при пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне, а при 36-часовой рабочей неделе – 151 час.

Таким образом, правительство России предоставляет своим гражданам уникальный шанс провести время с семьей или на природе, заранее планируя этот продолжительный период отдыха.