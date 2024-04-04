Новости России
· Ульяна Сенько

Решение принято. Граждан России ждут 10 выходных в апреле

Решение принято. Граждан России ждут 10 выходных в апреле

flectone.ru

Подписаться в Telegram

В апреле этого года жители России получат уникальную возможность отдохнуть на десять выходных дней, благодаря предстоящим майским праздникам, которые начнутся уже в конце апреля.

Эксперты советуют работникам не планировать отпуска на этот период, поскольку он будет финансово невыгодным из-за большого количества нерабочих дней.

Согласно информации от специалистов по труду, всего в апреле будет 21 рабочий день. Однако за счёт переноса выходных, связанных с майскими праздниками, общее количество нерабочих дней достигнет десяти. Это предоставит россиянам дополнительные возможности для отдыха и восстановления.

Конкретно, выходные дни, которые обычно приурочены к началу мая, в этом году начнутся в конце апреля, что позволит насладиться продолжительным периодом отдыха. Рабочее время в апреле составит 168 часов при пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне, а при 36-часовой рабочей неделе – 151 час.

Таким образом, правительство России предоставляет своим гражданам уникальный шанс провести время с семьей или на природе, заранее планируя этот продолжительный период отдыха.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

способы борьбы с тараканами в квартире

Новости Татарстана

день назад

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

Интересное в Казани

3 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

арендовать волейбольный зал в Самаре

Новости Татарстана

4 часа назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

10 часов назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Новости Татарстана

день назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

6 часов назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с
Новости Татарстана
5 часов назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок

Новости Татарстана

3 часа назад

3 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах
В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде
Новости Татарстана
4 часа назад

В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде

Новости Татарстана

4 часа назад

На месте IKEA в Казани могут построить термальный комплекс

Новости Татарстана

4 часа назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

6 часов назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани
Новости Татарстана
5 часов назад

Театр «У Моста» из Перми в Казани представит комедию «Мачеха Саманишвили»