Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Решение принято: граждан РФ заставят снимать кондиционеры и не разрешат устанавливать новые

Перед тем как приступить к установке кондиционера, необходимо внимательно рассмотреть не только технические аспекты, но и важные юридические нюансы, связанные с этим процессом.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Лето 2024 года обещает быть одним из самых жарких в России, заставляя множество граждан задуматься о покупке и установке кондиционеров.

Однако, перед тем как приступить к установке, необходимо внимательно рассмотреть не только технические аспекты, но и важные юридические нюансы, связанные с этим процессом.

Получение согласия от соседей

Согласно последним постановлениям высших судебных инстанций РФ, установка кондиционеров на фасадах многоквартирных домов требует получения согласия жителей, поскольку такие работы затрагивают общедомовое имущество. Чтобы получить необходимое разрешение, следует организовать общее собрание собственников, где за установку должно проголосовать минимум две трети участников, как это предусмотрено Жилищным кодексом РФ.

Технические аспекты установки

Перед началом установки следует убедиться, что стена достаточно прочна для удержания веса внешнего блока. Также крайне важно обеспечить адекватный отвод конденсата, чтобы избежать повреждения фасада здания. Конденсат должен отводиться в канализацию согласно действующим нормам. Не менее важен и уровень шума, который не должен превышать нормативы, чтобы не мешать соседям.

Особенности установки в исторических зданиях

В случае зданий, признанных объектами культурного наследия, установка кондиционеров на фасадах строго запрещена. Это мера предпринимается для сохранения исторического облика и целостности таких сооружений.

Установка кондиционера в жаркое лето — это не только путь к повышению личного комфорта, но и серьезная ответственность. Правильная подготовка и соблюдение всех законодательных и технических требований помогут избежать будущих проблем. Важно потратить время на изучение всех деталей и норм, чтобы обеспечить себе безопасное и комфортное лето без юридических нарушений и конфликтов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

обработка квартиры от тараканов в подмосковье

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

клейщик обоев в Нижнем Новгороде

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

6 часов назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

Новости Татарстана

5 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Новости Татарстана

8 часов назад

Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой