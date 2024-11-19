Решение принято: эти категории российских пенсионеров получат надбавку за «советский стаж»

В 2024 году в России вступают в силу нововведения, касающиеся пенсионеров, начавших свою карьеру до распада СССР.

Одним из ключевых аспектов этой инициативы является валоризация пенсий — процесс, который обеспечивает пересмотр пенсионных начислений на основании трудового стажа и доходов, заработанных до глобальной пенсионной реформы 2002 года.

Как пояснила юрист Наталья Хурчакова, валоризация направлена на корректировку пенсионных прав тех, кто работал во времена Советского Союза. Этот процесс позволяет учесть периоды трудовой деятельности до введения системы страховых взносов, что часто оставалось без должного учета в расчетах пенсий.

По условиям валоризации, каждый год работы до 1991 года увеличивает размер пенсии на 1%. Дополнительно, за период с 1991 по 2001 год, когда еще не существовало полноценной системы пенсионного страхования, предусмотрены надбавки до 10%. Это обусловлено тем, что в те годы взносы либо вовсе отсутствовали, либо были минимальными.

Сам процесс валоризации осуществляется автоматически: Социальный фонд России берет на себя все расчеты, освобождая пенсионеров от необходимости подавать дополнительные заявления. Расчеты базируются на данных о заработке и стаже, зарегистрированных на начало 2002 года, что является отправной точкой для дальнейших корректировок пенсий.

Эти изменения в пенсионном законодательстве не только увеличивают пенсионные выплаты, но и восстанавливают справедливость в оценке трудового вклада граждан времен СССР, позволяя им чувствовать уверенность в своем финансовом положении на заслуженном отдыхе.