В контексте обострившихся обсуждений о потенциальной мобилизации в России, вызванных событиями в Курской области, член Совета Федерации Сергей Цеков высказал своё мнение.

Он отметил, что в России исключительное право принятия решений о начале призыва военнообязанных запаса принадлежит президенту страны, и подчеркнул отсутствие необходимости в дополнительных обсуждениях этого вопроса на данный момент.

Напомним, что инициация дебатов была спровоцирована высказыванием философа Александра Дугина, который предложил рассмотреть мобилизацию после инцидентов на границе с Украиной. Сергей Цеков критически оценил эту идею, указывая на неприемлемость необоснованных спекуляций по такому чувствительному вопросу.

События в Курской области начались 6 августа, когда вооружённые силы Украины совершили попытку прорыва. Сообщается, что благодаря действиям российских военных, продвижение было остановлено на следующий день. В результате, по данным Министерства обороны РФ, украинская сторона потеряла до 400 солдат и 32 бронемашины.

В период с 6 по 8 августа военные действия также привели к обстрелам населённых пунктов в Курской области, в результате чего пострадали 66 человек, включая девять детей. Эти данные ещё раз подчеркивают серьёзность ситуации в регионе и масштабы гуманитарного воздействия текущих событий.

Ситуация на границе остаётся напряжённой, а диалог о мобилизации продолжает разделять общественное мнение, выдвигая на первый план вопросы национальной безопасности и ответственности перед гражданами.