Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Решение примет Путин»: в Совфеде прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

В контексте обострившихся обсуждений о потенциа...

radio1.ru

Подписаться в Telegram

В контексте обострившихся обсуждений о потенциальной мобилизации в России, вызванных событиями в Курской области, член Совета Федерации Сергей Цеков высказал своё мнение.

Он отметил, что в России исключительное право принятия решений о начале призыва военнообязанных запаса принадлежит президенту страны, и подчеркнул отсутствие необходимости в дополнительных обсуждениях этого вопроса на данный момент.

Напомним, что инициация дебатов была спровоцирована высказыванием философа Александра Дугина, который предложил рассмотреть мобилизацию после инцидентов на границе с Украиной. Сергей Цеков критически оценил эту идею, указывая на неприемлемость необоснованных спекуляций по такому чувствительному вопросу.

События в Курской области начались 6 августа, когда вооружённые силы Украины совершили попытку прорыва. Сообщается, что благодаря действиям российских военных, продвижение было остановлено на следующий день. В результате, по данным Министерства обороны РФ, украинская сторона потеряла до 400 солдат и 32 бронемашины.

В период с 6 по 8 августа военные действия также привели к обстрелам населённых пунктов в Курской области, в результате чего пострадали 66 человек, включая девять детей. Эти данные ещё раз подчеркивают серьёзность ситуации в регионе и масштабы гуманитарного воздействия текущих событий.

Ситуация на границе остаётся напряжённой, а диалог о мобилизации продолжает разделять общественное мнение, выдвигая на первый план вопросы национальной безопасности и ответственности перед гражданами.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

заявка на дезинфекцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

ремонт холодильников атлант в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

Новости Казани

день назад

В Казани восстановят здание школы №18
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ вернётся жара

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Новости Казани

час назад

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
день назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ собрали 2 млн тонн зерна

Новости Казани

5 часов назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Новости Казани

5 часов назад

В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ
Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
5 дней назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
Массовое ДТП стало причиной пробки около казанс...
Новости Казани
2 дня назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта