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Решение есть: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО

Ситуация с  мобилизованными  в  России  остаетс...

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Ситуация с мобилизованными в России остается в центре внимания. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о своей встрече с президентом, в ходе которой обсуждалась дальнейшая судьба призванных на службу граждан.

Служба до победы?

По словам Сладкова, глава государства подтвердил, что мобилизованные россияне продолжат участвовать в СВО до её окончания. Решения о демобилизации пока нет.

Условия для демобилизации:

Демобилизовать мобилизованных могут в следующих случаях:

Достижение предельного возраста пребывания на военной службе.

Получение тяжелого ранения.

Гибель военнослужащего.

Рождение четвертого ребенка.

Без права на досрочное окончание службы:

Важно отметить, что возможность демобилизации до официального завершения СВО не предусмотрена не только для мобилизованных, но и для добровольцев и заключивших контракт с Минобороны.

Статус частичной мобилизации:

Несмотря на то, что объявленный 21 сентября 2022 года призыв 300 тысяч человек уже выполнен, никаких официальных документов, фиксирующих окончание частичной мобилизации, подписано не было. Отсутствие президентского указа оставляет открытыми многие вопросы, касающиеся условий и сроков службы мобилизованных граждан.

Ситуация остается неоднозначной и требует дополнительных разъяснений со стороны властей.

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