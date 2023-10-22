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· Алина Алмакаева

Рекордная индексация и прибавка к пенсии: работающих и неработающих пенсионеров ждет долгожданный сюрприз

Рекордная индексация и прибавка к пенсии: работающих и неработающих пенсионеров ждет долгожданный сюрприз

bangkokbook.ru

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Ведущий эксперт по пенсионным вопросам, Сергей Власов, поделился информацией о новом позитивном изменении, которое может повлиять на всех пожилых в России.

Сергей Власов отмечает, что приятные изменения станут доступны для пенсионеров уже в ближайшие месяцы. Начиная с января 2024 года, в России будут произведены индексации нескольких ключевых показателей.

Прежде всего, ожидается увеличение страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Начальная ставка индексации установлена на отметке 7,5%, однако возможно и еще более значительное повышение.

Кроме того, работающие пенсионеры смогут расчитывать на индексацию своих доходов с начала следующего года. Обычно они не получают никаких дополнительных прибавок из-за работы. Тем не менее, в ближайшем будущем планируется увеличение минимальной оплаты труда. Это означает, что работающие в пожилом возрасте будут получать больше, особенно учитывая тот факт, что большинство пенсионеров зарабатывают минимальную зарплату.

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