Рецепт квашеной капусты по ГОСТу СССР 1956 года — идеальнее способа не найти
vitaminy.su
В советские времена качество продуктов питания контролировалось очень строго, и квашеная капуста не была исключением. ГОСТ 1956 года закрепил рецептуру, которая до сих пор вызывает ностальгию у многих и считается образцом настоящего вкуса квашеной капусты.
Этот рецепт не только воспроизводит вкус прошлого, но и обеспечивает натуральность и пользу каждой порции.
Особенности рецепта по ГОСТу 1956 года
Рецептура квашеной капусты по ГОСТу СССР 1956 года заложила основы для приготовления продукта с идеальными вкусовыми качествами. Основные принципы — это использование натуральных компонентов и строгие пропорции.
Необходимые ингредиенты:
Белокочанная капуста — 10 кг
Морковь — 200-300 г
Соль каменная — 200 г
Детальный рецепт:
- Очистка и нарезка капусты. Кочаны капусты нужно хорошо вымыть, освободить от верхних листьев и нарезать тонкой соломкой.
- Подготовка моркови. Морковь следует вымыть, очистить и натереть на крупной терке.
- Смешивание ингредиентов. В большом контейнере смешайте капусту и морковь, равномерно распределите соль между слоями.
- Укладка. Перемешанную капусту уложите в чистую эмалированную или стеклянную тару, плотно утрамбовывая каждый слой.
- Ферментация. Накройте капусту чистой тканью, сверху положите деревянную крышку или тарелку и установите тяжёлый груз. Оставьте в тёплом месте на 3-5 дней для начала ферментации.
- Хранение. По завершении ферментации капусту можно переложить в более прохладное место для длительного хранения.
Почему стоит вернуться к этому рецепту?
Квашеная капуста по этому рецепту не содержит искусственных добавок, что делает её исключительно полезной. Она обогащена витаминами и пробиотиками, которые способствуют укреплению иммунитета и поддержанию здоровья кишечника.
Применение квашеной капусты
Этот универсальный продукт отлично подходит как для ежедневного потребления в качестве гарнира, так и для создания праздничных блюд. Она может быть использована в салатах, супах, вторых блюдах или как самостоятельная закуска.
Возвращение к рецепту квашеной капусты по ГОСТу 1956 года — это не только дань традициям, но и выбор в пользу здоровья и натуральности. Этот рецепт проверен временем и продолжает оставаться актуальным на фоне современных тенденций в питании.
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